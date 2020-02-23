رمي مخلفات مزارع دواجن في ضهور المنية

أقدم مجهولون على رمي كميات كبيرة من مخلفات مزارع الدواجن، إلى جانب طريق في ضهور المنية في الشمال ، ما أدى الى انبعاث روائح كريهة في أرجاء المنطقة.
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