السيد: مبادرة وزير المالية الفرنسي بعيدة عن الإبتزاز السياسي الذي تمارسه أميركا

إعتبر النائب ​جميل السيد​ في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مبادرة ​وزير المالية​ الفرنسيبرونو لوميرإيجابية، ومشكورة وبعيدة عن الإبتزاز السياسي الذي تمارسه ​أميركا​ وبعض العرب"، متسائلا "أين أخلاق القوى السياسية عندنا التي نهبت البلد على سنوات وتحرّض على ​حكومة​ عُمْرها أيّام؟!"

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