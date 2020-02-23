أفادة ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن أنه تمّ ازالة الحادث المروري على اوتوستراد ​الميناء طرابلس​ واعادة فتح الطريق في المحلة، وذلك بعد سقوط جريح نتيجة اصطدام مركبة بالفاصل الاسمنتي على اوتوستراد ​الميناء​ باتجاه ​بيروت​ تحت جسر الملعب الاولمبي وتحويل السير الى ​الطريق البحرية​ في المحلة.​​​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري:إعادة فتح أوتوستراد طرابلس بعد حادث السير وتحويل الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.