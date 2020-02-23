لجنة الأسير سكاف دانت جريمة الإحتلال في خان يونس

أعربت "لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف"، عن أسفها وإدانتها "للجريمة المروعة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في خان يونس، والتي استشهد خلالها الشاب الفلسطيني محمد علي الناعم، حيث أظهر مقطع فيديو تنكيل قوات الإحتلال بجثمان الشهيد، واختطافه بواسطة جرافة عسكرية، كما أصيب أحد الشبان الذين حاولوا انتشال جثمانه من تحت الجرافة".
واعتبرت اللجنة في بيان أن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والمجازر التي ينفذها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، تحت مرأى المجتمع الدولي المنحاز إلى جانب العدو والذي يغطي على جرائمه بكل وقاحة".
ورأت أن "الشعب الفلسطيني يجب أن يتمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بالخيار الوحيد الذي يفهمه العدو، وهو المقاومة المسلحة فقط، لأن التجارب أثبتت أن هذه الجرائم الوحشية لن تتوقف إلا بتصعيد العمليات الفدائية والصواريخ التي ترعب العدو وتزلزل كيانه الغاصب".
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