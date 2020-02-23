لجنة الأسير سكاف دانت جريمة الإحتلال في خان يونس

أعربت "لجنة أصدقاء عميد الأسرى في ​السجون الإسرائيلية​ ​يحيى سكاف​"، عن أسفها وإدانتها "للجريمة المروعة التي قام بها ​الجيش الإسرائيلي​ في ​خان يونس​، والتي استشهد خلالها الشاب الفلسطيني محمد علي الناعم، حيث أظهر مقطع ​فيديو​ تنكيل قوات الإحتلال بجثمان الشهيد، واختطافه بواسطة ​جرافة​ عسكرية، كما أصيب أحد الشبان الذين حاولوا انتشال جثمانه من تحت الجرافة".

واعتبرت اللجنة في بيان أن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والمجازر التي ينفذها العدو الصهيوني بحق ​الشعب الفلسطيني​ الأعزل، تحت مرأى ​المجتمع الدولي​ المنحاز إلى جانب العدو والذي يغطي على جرائمه بكل وقاحة".

ورأت أن "الشعب الفلسطيني يجب أن يتمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بالخيار الوحيد الذي يفهمه العدو، وهو ​المقاومة​ المسلحة فقط، لأن التجارب أثبتت أن هذه الجرائم الوحشية لن تتوقف إلا بتصعيد العمليات الفدائية و​الصواريخ​ التي ترعب العدو وتزلزل كيانه الغاصب".

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