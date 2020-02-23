زخور: على وزير التربية والمدارس التأكد من عدم احتكاك التلاميذ واهاليهم مع الحجاج

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجارات​ المحامي اديب زخور، في نداء عاجل وطارىء معالي وزير التربية و​المدارس​ كافة، اتخاذ التدابير الاحتياطية لحماية التلاميذ غداً في اول يوم من فتح المدارس وقبل ادخالهم الى الصفوف للدراسة، بخاصة التأكد من ذوي اهالي ​الطلاب​ كافة، بأنهم لم يكونوا على احتكاك مباشر مع الحجاج الذين كانوا على متن الطائرة التي حملت فيروس الكيرونا الى ​لبنان​ او اقاربهم، كون الاطفال والاولاد هم الفئة الاكثر ضعفاً وأقل مناعة وعرضة أسرع لالتقاط الفيروس، بخاصة انه يمكن ان ينتقل الفيروس يطريقة صامتة ودون اعراض في فترة ال 14 يوم الاولى من التقاط المرض ودون اي عوارض خارجية ونحن لا نزال ضمن هذه الفترة الدقيقة وكنا نفضل لو تم الحجر الصحي على كافة الاشخاص الذين كانوا على متن الطائرة كتدابير حمائية لهم ولكافة ​الشعب اللبناني​، وقد لا ينفع معه اي تدابير من النظافة كون الاولاد قد يكونوا على تماس مباشر مع الاهالي الذين هم انفسهم قد يكونوا من الحجاج او من اقارب الحجاج الحاضنين المفترضين للفيروس والذي كان من المفترض ان يكونوا في الحجر الصحي،

وبالتالي، نطلب من وزير التربية وكافة المدارس التأكد من اولياء الطلبة والاطفال انهم لم يكونوا على ​اتصال​ مباشر او غير مباشر مع الاهل او الاقارب واعلام ​وزارة التربية​ و​الصحة​ عن اي احتمال لخرق التدابير التوجيهية من قبلها تمهيدا لاتخاذ التدابير الحمائية، وارسال الاولاد للمعالجة او اخضاعهم لفترة مراقبة طيلة الفترة 14 يوماً على الاقل للتأكد من عدم حمل الفيروس، نظراً لخطورة هذا المرض القاتل على اطفالنا وأولادنا وطلبتنا وشعبنا كافة دون اي تمييز، والتنسيق مع الوزارات المعنية لحماية التلاميذ وعائلاتهم الى جانب حملات التوعية والنظافة.