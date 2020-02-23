عطا الله: بعض أفكار المجتمع المدني كيدية لا أكثر ولا أقل

أشار عضو تكتل لبنان القوي غسان عطا الله إلى أن "ما يُسمى بالمجتمع المدني لا شغل شاغلا له الا التيار الوطني الحر".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، لفت عطا الله إلى أن "بعض أفكار المجتمع المدني كيدية لا أكثر ولا أقل فهجومهم على مقر التيار غير مبرر خصوصا لأنهم رفضوا الاطلاع على الوثائق التي تدحض ادعاءاتهم، سنترك الفترة المقبلة للصوم والتأمل علهم يصومون عن الكذب والغوغائية".
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