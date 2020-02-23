النشرة: إنطلاق "مسيرة الجياع" في صيدا رفضاً للغلاء وسياسة التجويع

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن انطلاق ​مسيرة​ "ثورة الجياع" من ساحة الثورة عند تقاطع ايليا حيث تجوب شوارع ​مدينة صيدا​ رفضاً للغلاء و​سياسة​ التجويع.

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