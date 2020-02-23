كنيسة تُصدر كورونا في كوريا الجنوبية.. ورئيس الوزراء: التفشي دخل مرحلة أكثر خطورة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعًا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، حيث أن 113، من أصل 120 حالة جديدة، تم الإبلاغ عنها في رابع أكبر مدينة بالبلاد، دايغو، ومناطق محيطة بها.

وحذر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي بأن التفشي السريع للمرض مرتبط بكنيسة محلية ومستشفى في جنوب شرق البلاد، لافتًا إلى أن التفشي دخل مرحلة أكثر خطورة.

وقالت مراز الوقاية في كوريا الجنوبية إن 70 من المصابين كانوا يترددون على كنيسة شينتشونجي في دايغو، التي أصبحت مصدرا لأكبر مجموعة من الإصابات بفيروس كورونا في البلد، الذي لديه الآن ما مجموعه 556 حالة مصابة.

وقال كون يونغ جين، عمدة دايغو، للصحفيين إن 247 شخصا ثبت إصابتهم بالفيروس منذ أن أكدت المدينة الحالة الأولى لديها في 18 فبراير لسيدة من مرتادي كنيسة شينتشونجي، لم تسافر إلى الخارج.

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وقال مسؤولون إنها حضرت عدة قداسات في الكنيسة، وزارت أماكن أخرى قبل اكتشاف إصابتها بالمرض، لكنهم ما زالوا يعتقدون أنه من غير المرجح أن تكون تسببت في سلسلة إصابات.

وقال كون إن هناك مخاوف من زيادة هائلة في عدد المصابين في دايغو لأن السلطات تجري فحوصات مكثفة لمرتادي الكنيسة الذين يعانون من أعراض مرتبطة بالفيروس، وقد تم اختبار أكثر من 9000 منهم، وفق «أسوشيتد برس».

وباتت شوارع وسط دايغو مهجورة، وتم إغلاق العديد من المطاعم ومكاتب العقارات ووكالات السياحة بسبب انخفاض حركة المرور، وبقاء السكان في منازلهم، وطلب الطعام والإمدادات عبر الإنترنت.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض إن أحد المرضى الذكور في مستشفى بمدينة تشونغدو، بالقرب من دايغو، توفي اليوم الأحد، وهي رابع حالة وفاة في البلاد.