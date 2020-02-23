شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" توصى بدعم مستشفيات بنى سويف وسد العجز فى العنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة، بدعم مستشفيات محافظة بنى سويف ومراكزها، وسد العجز في العنصر البشرى من أطباء وتمريض، وسد العجز في المستلزمات الطبية.

وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أبو دولة، بشأن الاستعجال في تنفيذ موافقة الدكتورة وزيرة الصحة والسكان على إمداد مستشفى الفشن المركزي بمحافظة بنى سويف بوحدة رمد متكاملة للقضاء على قوائم الانتظار، ووعد مسئولي وزارة الصحة بحل الإشكالية في أسرع وقت.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى النويشي، بشأن الموافقة على كتاب محافظ بنى سويف وتوصية مجلس النواب بتحويل مستشفى الواسطة المركزي بمحافظة بنى سويف إلى مستشفى عام، وتجهيزها طبقا للمعايير ووضعها في خطة 2018/2019 .

وأوضح "النويشى"، في كلمته خلال الاجتماع، أنه أخذ موافقة في عام 2017، ولكن لم يتم التنفيذ، وأصبح لا يوجد مستشفى عام في بنى سويف، مشيرا إلى أن مستشفى الواسطى تخدم مركزى الواسطي وأطفيح والطريق الصحراوي الشرقي، وتخدم محافظات الفيوم والجيزة وبني سويف، قائلا: "المواطن يعانى أشد المعاناة، ونطالب أيضا بتحويل مستشفى الفشن لمستشفي عام، ومستشفي الواسطي ينقصها العنصر البشري، لازم تعمل وتقدم خدمة حقيقية".

Advertisements

وأكد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أنه سيتم توقيع بروتوكول مع جامعة بني سويف لتزويد مستشفيات بني سويف بالتخصصات الناقصة، وأنه سيتم العمل على توفير الأجهزة والمستلزمات الناقصة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن عدم وجود جهاز أشعة رنين مغناطيسيMRI بمستشفى الواسطي المركزي بمحافظة بنى سويف، وأكد وكيل الوزارة، أنه لا يوجد مانع من توفير الجهاز، وأنه سيتم تشكيل لجنة لمعاينة المكان المناسب لوضع الجهاز.

وأجلت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن إقامة مبنى للطوارئ بمستشفى ناصر العام بمحافظة بنى سويف، نظرا لعدم حضور النائب.