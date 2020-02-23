بالصور..سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لسقوط أمطار غزيرة، مصاحبة بموجة صقيع، ورياح متوسطة.

أكد المهندس محمد عبد الله مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرر رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، تزامنا مع سقوط الأمطار مساء اليوم الأحد.

ودعا مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ المواطنين بالتواصل على رقم الخط الساخن 114 لتلقي البلاغات الخاصة بالمواطنين، للتعامل معها من خلال الجهات المعنية.