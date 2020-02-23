مصر ترحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت

رحبت وزارة الخارجية، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان، وذلك بين كل من رئيس جنوب السودان سالفاكير ميارديت، وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح المعارضة رياك مشار، الذي قام بحلف اليمين الدستورية كنائب أول للرئيس أمس السبت.

وأعرب البيان، عن أمل مصر، في أن تولد هذه الخطوة الدفعة اللازمة لجهود تنفيذ كافة بنود اتفاق السلام بما يحقق السلام الدائم والشامل في جنوب السودان، مؤكداً على حرص مصر نحو تحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان الشقيقة.

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كما أعرب البيان عن مواصلة مصر العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

كانت دولة جنوب السودان قد انزلقت في حرب أهلية عام 2013 بعدما وجه كير الاتهام لمشار الذي كان حينها نائبًا له، بتدبير انقلاب.

وأدى الصراع العسكري الذي اعقب ذلك إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو أربعة ملايين شخص.