بالصور.. تكريم الوحدات الصحية القروية بمبادرة "وحدتي بيتي" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، اليوم الأحد، حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة (وحدتي بيتي)، التي نظمت بين الوحدات الصحية على مستوى مركز الخارجة، وذلك بالوحدة الصحية لقرية عبد السلام عاف بقري شرق بولاق، في حضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من التنفيذين والعاملين بالقطاع الصحي.

سملت مجدي الجوائز للوحدات الصحية الفائزة، حيث حصلت الوحدة الصحية لقرى شرق بولاق على المركز الأول، فيما حصلت على المركز الثاني الوحدة الصحية بالشركة 55، والثالث قرية بورسعيد، بالإضافة إلى منحهم مكافآت مالية قدرها 10 آلاف جنيه للمركز الأول، ومبلغ 7 آلاف جنيه للمركزين الثاني والثالث، وتوزيع شهادات تقدير على المتميزين الذين ساهموا في تنفيذ المبادرة ونجاحها من خلال تضافر الجهود بين القطاعات التنفيذية المختلفة، وذلك تشجيعًا لهم من المحافظة وتقديرًا لجهودهم المبذولة.

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تفقدت مجدي أقسام الوحدة الصحية، وبادرت بالتبرع بمبلغ مالي في صندوق التبرعات الخاصة بالمبادرة، وذلك للتحفيز على المساهمة الفعالة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت مجدي عن تنظيم مسابقة أخرى للوحدات الصحية التي تحقق المستهدف في مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، التي تأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مؤكدةً منح الفائزين جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير.

من ناحية أخرى، أكدت نائب محافظ الوادي الجديد أن المحافظة وضعت خطة لزيادة عدد مدارس ومعاهد التمريض لتصل إلى 5 مدارس بدلاً من 3 مدارس و3 معاهد، وذلك لتغطية كافة المستشفيات والوحدات الصحية بكوادر التمريض اللازمة، لافتةً بأنه سيجري فتح قسم للسياحة الصحية بالمعهد الفني الصحي بمركز الداخلة، وذلك لدعم وتنشيط قطاع السياحة بالمحافظة.