للشباب.. "البحث العلمي" تعلن بدء مسابقة المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تنظيم اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية المشكلة بالأكاديمية، مسابقة للشباب بعنوان "المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجي"، من سن 15-21 سنة، بإرسال المقال مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي على العنوان الإلكتروني [email protected]

وحسب بيان الأكاديمية، اليوم الأحد، فإن شروط ونظام المسابقة تتضمن، أن يتقدم المتسابق بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفي كلمة في موضوع يخص المحميات الطبيعية في مصر ودورها في التنوع البيولوجي.

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وأضافت البحث العلمي، ويسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق، ويرسل المقال على العنوان الإلكتروني السابق في موعد أقصاه 15 مارس 2020.

وتابعت، على ألا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عامًا، مشيرة يمكن للمتقدمين الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي،

http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/news/