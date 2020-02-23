48 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 48 مستوطنًا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، ونفذَّوا جولات استفزازية في حراسة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية – وفقًّا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن المستوطنين تجوَّلوا في الباحات بشكل استفزازي انطلاقًا من باب

المغاربة وصولا إلى باب الرحمة قبل مغادرة المكان.وفي السياق ذاته، شددَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في محيط الحرم الإبراهيمي، وشددَّت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة به والبوابات المقامة على مداخله، ونشرت أفراد الوحدات الخاصة على بعض المداخل والمحاور المحيطة بالحرم، وأغلقت الممرات التي يسلكها المواطنون بالشوادر لحجب الرؤية، وجلبت مزيدًّا من المكعبات الأسمنتية للمنطقة.