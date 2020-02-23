زعيم كوريا الجنوبية: نمر بمرحلة حرجة ونحتاج لإجراءات غير مسبوقة ضد "كورونا"

أكد زعيم كوريا الجنوبية مون جيه-إن اليوم الأحد أن بلاده تتجه نحو لحظة حرجة في معركتها ضد فيروس "كورونا"، مشددا على ضرورة اتخاذ "إجراءات قوية وغير مسبوقة" لوقفه، وفقاً لروسيا اليوم.

وأعلن مون في اجتماع خاص لمناقشة انتشار الفيروس الخطير، عن رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية في البلاد حتى المستوى الرابع "الأحمر"، أي أعل

مستوى، وفقا لتوصيات خبراء الأمراض المعدية، وذلك لأول مرة منذ تفشي فيروس الإنفلونزا في عام 2009.

وصرح الرئيس: "وضع انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد يمر بمرحلة حرجة، وستشهد كوريا الجنوبية لحظة مهمة للغاية بعد أيام قليلة".

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وأكد مون أنه يتعين على الدولة

في هذه الظروف عدم التقيد بالقواعد وعدم التردد في اتخاذ "إجراءات صارمة وغير مسبوقة"، وأشار إلى أن مشاركة الشعب بأكمله في جهود السلطات والجهات الصحية، وثقته بأن الإجراءات التي تتخذها ستتيح تحقيق فوز في المعركة ضد الفيروس.

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي: "حان الوقت كي نتحد ونستجيب معا لهذا الوضع".

وجاءت هذه التصريحات في وقت بلغت فيه حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية إلى خمس وفيات و602 حالة إصابة.