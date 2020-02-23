كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا.. الجيش يبدأ عملًا عسكريًا على محور "جبل الزاوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني السوري، مساء اليوم الأحد، أنه بدأ عملية عسكرية مرتقبة باتجاه محاور الطريق الدولي (حلب اللاذقية/ M4)، منتزعًا السيطرة على بلدتي "حنتوتين" و"الشيخ دامس" بعد تطهيرهما من مسلحي جبهة النصرة و"أنصار التوحيد" وحلفائهما.

هذا وشنت وحدات من الجيش السوري، عملًا عسكريًا مباغتًا على جبهات ريف مدنية إدلب الجنوبي تحت غطاء جوي روسي كثيف، وسيطر على بلدتي "الشيخ دامس" و"حنتوتين" على محور "جبل الزاوية" عقب اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة التي تنتشر في المنطقة".

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وقال مصدر ميداني: إن "الطيران الحربي الروسي مهد ناريًا باتجاه مواقع التنظيمات المسلحة على محور جبل الزاوية، مستهدفًا خطوط إمدادهم الخلفية في مناطق القارة وكفرسجنة وإحسم وكفرنبل، الأمر الذي شكلًا عاملًا مساعدًا للغاية في تسهيل التقدم البري لوحدات الجيش السوري، في اتجاه بلدتي الشيخ دامس وحنتوتين والسيطرة عليهما بعد معارك ضارية شهدتها خطوط دفاع الأولى للتنظيمات المسلحة".

و"أنصار التوحيد" هو الاسم الأحدث لتنظيم "جند الأقصى" الداعشي الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي قبل دحره من المنطقة على أيدي الجيش السوري، وكان يقوده الإرهابي الشهير (أبو عبد العزيز القطري) الذي قتل لاحقا بظروف غامضة.

وقام تنظيم "حراس الدين" نهاية العام 2018 بدمج مقاتلين من "أنصار التوحيد" في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب مدينة إدلب السورية، وأمن للمنحدرين منهم من جنسيات خليجية وعربية وشمال إفريقية، فيما تم دمج داعشيين آخرين من "أنصار التوحيد" ممن يتحدرون من آسيا الوسطى، على الجبهات التي يسيطر عليها "الحزب الإسلامي التركستاني" في ريفي إدلب الجنوبي الغربي واللاذقية الشمالي الشرقي، المتاخمين للحدود التركية.