كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل..إطلاق قذائف صاروخية من غزة على جنوب إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت قذائف صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، مساء اليوم الأحد، وانطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.