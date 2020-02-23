المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لربع نهائي كأس العرب الذي تجرى أطواره بالمملكة العربية السعودية إلى غاية 5 مارس الجاري.

وجاء تأهل المنتخب الوطني لربع نهائي كأس العرب، بعدما احتل الرتبة الأولى في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات أمام كل من البحرين وجيبوتي ومدغشقر.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة قد فاز، اليوم الأحد، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعته بمنتخب مدغشقر.

ووقع الهدف الأول للمنتخب الوطني في هذه المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز، اللاعب عمر العمراني في الدقيقة 50، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب المهدي المبارك في الدقيقة 85 من ضربة جزاء.

وسجل هدف منتخب مدغشقر في هذه المباراة التي قادها الحكم القطري سعود بن العذبة، اللاعب أرنود في الدقيقة 75.

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