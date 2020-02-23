عدم التمييز بين المرتفقين والحياد والشفافية…مسؤولو وزارة الشغل يوقعون على “ميثاق المسؤولية” 

في بادرة جديدة في وزارة الشغل والإدماج المهني، وتحت إشراف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وقع المديرون الجهويون للوزارة على ميثاق المسؤولية، وذلك على هامش ملتقى الشغل والإدماج المهني، المنظم في مدينة مراكش، نهاية الأسبوع الجاري.

ونص ميثاق المسؤولية الخاص بالمديرين الجهويين لوزارة الشغل والإدماج المهني على التزام المسؤولين بالحياد، والشفافية، وتحقيق المصلحة العامة، والحرص على الإنصاف بين المرتفقين دون تمييز معتقدهم، أو ثقافتهم، أم حتى انتماءاتهم السياسية، والنقابية، أو الاجتماعية، والسهر على ضمان استمرارية مختلف الخدمات الإدارية، وتيسير الاستفادة منها.

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كما تعهد المسؤولون الموقعون على هذا الميثاق، بالحرص على الالتزام بواجب التحفظ، وكتمان السر المهني، وعدم توظيف المعلومات، أو المعطيات، التي يتم الحصول عليها، بحكم موقع المسؤولية، الذي تتيحه المهمة، لأجل تحقيق أغراض، أو تحصيل منافع شخصية، أو على نحو قد يسيء إلى الإدارة، أو يمس بسمعتها، أو يعرضها للانتقادات.

ووقع مسؤولو مختلف الجهات على ميثاق المسؤولية، خلال أشغال ملتقى الشغل والإدماج المهني، إذ اجتمعوا في الوزارة بمختلف مستويات المسؤولية، مركزيا وجهويا، وإقليميا، تحت شعار “نجاعة أدائنا رهينة بجودة تواصلنا الداخلي” .

وحسب الوزير محمد أمكراز، فإن الملتقى، هو الأول للشغل والإدماج المهني في أفق تطويره، ليساهم في إشعاع برامج الوزارة بالتعاون مع شركائها المؤسساتيين، ومن القطاع الخاص، والمجتمع المدني.