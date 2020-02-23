بعد عزل 11 بلدة إيطالية بسبب “كورونا”.. الخارجية المغربية تتحرك وتنشئ خلية أزمة لمواكبة الجالية المغربية

وسط حالة الخوف، والهلع في إيطاليا، بسبب فيروس كورونا، واتخاذ السلطات الإيطالية لعدد من إجراءات العزل في مناطق متعددة من البلاد، خوفا من انتشار الفيروس، دخلت مصالح الخارجية المغربية على الخط، للتواصل مع الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا.

وفي ذات السياق، أعلنت قنصليات مغربية في عدد من المدن الإيطالية، اليوم الأحد، عن إحداث خلية أزمة للتواصل مع الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، خصوصا تلك المقيمة شمال البلاد.

ونشرت القنصليات المغربية أرقاما خاصة بالمغاربة المقيمين في إيطاليا، من أجل مواكبة تطورات، ومستجدات أوضاعهم الصحية، مخبرة إياهم بأن مركز الرعاية الصحية الإيطالية أحدث رقما أخضر للتواصل مع كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا.

يذكر أنه بعد إصابة العشرات، ووفاة اثنين بفيروس كورونا في إيطاليا، قررت الحكومة إغلاق بلدات في شمالي البلاد، ومنع الدخول إليها، أو الخروج منها من دون تصريح، وإلغاء الأنشطة العامة، ومباريات الدوري، وكرنفال البندقية في تلك المنطقة.

وأغلقت الحكومة الإيطالية 11 بلدة، غالبيتها في منطقة لومبارديا، بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة اثنين منهم، كما أعلن لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو في شمال شرقي إيطاليا، اليوم الأحد، أنه سوف يتم تعليق فعاليات كرنفال البندقية، بسبب تفشي فيروس كورونا، المتحور الجديد في شمال البلاد.