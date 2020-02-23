الجامعة “تنافس” منتخب كتالونيا على ضم هدافة الدوري الإسباني

يواصل المدرب المغربي شرف الدين دينار، المقيم بمدينة برشلونة، عملية تطعيم المنتخبات الوطنية بلاعبات مغربيات محترفات بالدوري الإسباني، بعدما سبق له تعزيز المنتخب النسوي بأربع لاعبات مغربيات يمارسن بدوري الجارة الشمالية للمغرب، وذلك بتنسيق مع المسؤولين عن المنتخب.

وكشف شرف الدين، في إتصال هاتفي مع “اليوم 24″، من إسبانيا، أن مفاوضات إقناع المحترفة المغربية بإسبانيا، سارة كودينا حايدة المحترفة بفريق مون فيميني، متواصلة للعب للمنتخب الوطني بعد إستدعائها في مناسبات عديدة لتعزيز صفوف المنتخب الكتلاني.

وشدد المتحدث ذاته على كون سارة تعتبر هدافة الدوري الإسباني للدرجة الثانية بعد نجاحها في توقيع 17 هدفا رغم كون سنها لا يتجاوز 19 سنة، مبرزا في السياق ذاته أنه يحاول جاهدا إقناعها بحمل قميص المنتخب الوطني بحكم أنها من أب إسباني وأم مغربية.

وكون شرف الدين منتخبا للاعبات المغربيات المحترفات بإسبانيا يشارك في دوريات محلية خلال فترة توقف البطولة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الفرق التي تلعب لها المحترفات المغربية، علما أنه نجح في تطعيم المنتخب بأربع لاعبات، ويسعى لضمان التحاق اللاعبة الخامسة بالمنتخب، ويتعلق الأمر بكل من فاطمة غربي، دليلة بورحو، نورة لودوني، كوثر تاقي.