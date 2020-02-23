شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب اللبناني يلتقي وفدا من صندوق النقد والان نبدء بالتفاصيل

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزرو لبنان حالياً، برئاسة مارتن سريزولا، وذلك بحضور وزير المالية اللبناني غازي وزني.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية الرسمية فقد تم خلال اللقاء عرض طويل ومفصّل للوضع المالي والاقتصادي في لبنان، وأكد بري للوفد "حرص لبنان على التزام الإصلاحات الجذرية المطلوبة على كل الصعد، لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان".