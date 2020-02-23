صادقون تؤكد عدم المشاركة في حكومة علاوي مع منحها الثقة

نفى النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الاحد، ماتحدث به خبير امني عن وجود خلافات بين مكونات تحالف الفتح، فيما أكد عدم المشاركة في حكومة علاوي مع منحها الثقة.



وكتب العبودي في رد له على ماغرد به الخبير الامني هشام الهاشمي قائلا: هذه معلومات غير دقيقة، ما زال الفتح موقفه موحد برئاسة العامري، والمبادئ التي اتفقنا عليها في داخل الفتح الجميع ملتزم بها، وأهمها عدم المشاركة في الحكومة، والاستعداد للانتخابات المبكرة.



وكان الهاشمي قد غرد على موقع تويتر قائلا: إن ازمة منح الثقة لكابينة محمد علاوي أظهرت المصالح الحزبية الداخلية؛ حيث يؤثر تعارض المصالح وعدم توافق الأهداف بين الأطراف على حجم الثقة بقيادة الفتح في إدارة مصالح كل الأطراف بعدالة، حيث شعر كل من سند وصادقون وإرادة بإهمال مصالحهم عندما اعط العامري أصواتهم بعيدا عن التشاور.