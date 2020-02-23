وزير الداخلية يوعز بالإسراع في تفعيل مشروع الفيزا الإلكترونية للمسافرين

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ترأس، اليوم، اجتماع هيئة رأي الوزارة رقم (١) لسنة ٢٠٢٠ بحضور وكلاء الوزارة والاعضاء، وجرى خلال الاجتماع متابعة مراحل تنفيذ قرارات هيئة الرأي للاجتماع السابق، ومناقشة عدد من القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم في تطوير عمل الوزارة على المستوى الأمني والخدمي والإداري ومختلف مفاصل العمل الأخرى".وأضافت الوزارة، أن "الياسري تطرق خلال الاجتماع إلى فقرات الموازنة الاستثمارية للوزارة للعام ٢٠٢٠"، موعزاً بـ"دراسة والإسراع بتفعيل مشروع الفيزا الالكترونية للمسافرين كافة".

وشدد الياسري، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز قدرات قيادة قوات حرس الحدود ومسك قاطع المسؤولية بين العراق وسوريا"، موجهاً بـ"تجهيز قيادة قوات الشرطة الاتحادية بعجلات حديثة".