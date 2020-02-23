رعد سليم: تكليفنا في لجنة الحكام استحقاق بعد ظلم 4 سنوات

وكلف مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، الحكم الدولي السابق رعد سليم الى جانب عدد من الحكام الدوليين السابق لادارة لجنة الحكام في المرحلة المقبلة.

وقال سليم في حديث للسومرية نيوز، إن "تكليفي في لجنة الحكام من قبل مدير شؤون اتحاد الكرة، احمد عباس، اعده استحقاقاً بعدما طالني الظلم لمدة اربعة سنوات سابقة، تمت محارتبي بها داخل اتحاد الكرة وخارجه".



واوضح أن "المنصب لا يشكل اولولية بالنسبة لي، بقدر ما يهمني تطوير وخدمة كرة القدم العراقية والعمل بجهد لتصحيح الاخطاء السابقة في عمل اللجنة"، مبيناً ان "اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم غد الاثنين في مقر اتحاد الكرة لبحث الية العمل خلال المرحلة المقبلة".

وكان مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، اكد قبل قليل انه تم تشكيل هيئة مؤقتة للجنة الحكام في اتحاد الكرة لعدم وجود لجنة.

