البارزاني وبلاسخارت قلقان من تعمق الازمة السياسية

عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق هنيس بلاسخارت، اليوم الاحد، عن قلقهما من تعمق الازمة السياسية العراقية. وقال بيان صدر عن مكتب الحزب، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل بلاسخارت والوفد المرافق لها، مبينا ان اللقاء شهد التباحث حول الاوضاع السياسية في العراق واخر الخطوات لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق والتهديدات والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.



وأوضح البيان، ان الجانبين عبرا عن قلقهما من تعميق الازمة السياسية العراقية، وتبادلا الاراء خلال الاجتماع حول الاحتمالات والحلول لاجتياز الازمة السياسية وتعديل مسار العملية السياسية العراقية، وشددا على دور الامم المتحدة لمساعدة العملية السياسية في العراق.

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