عزا وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الاحد، اسباب ضعف الإقبال في الانتخابات النيابية العامة في البلاد، الجمعة الماضي، إلى فيروس "كورونا" والأحداث السياسية الأخيرة، من بينها إسقاط الطائرة الأوكرانية. وقال فضلي في مؤتمر صحفي بطهران، اليوم، إن 24 مليونا و512 ألفا و404 مقترعين شاركوا في التصويت، بانتخابات البرلمان الإيراني، مبينا أن نسبة الإقبال بلغت 42.57% وحصل المحافظون فيها على الغالبية الساحقة من المقاعد.



وفي تعليقه على ضعف الإقبال في الانتخابات، التي شهدتها البلاد، يوم الجمعة الماضي، أشار فضلي إلى أن انتشار فيروس "كورونا" والأحداث السياسية الأخيرة، من بينها إسقاط الطائرة الأوكرانية، أثرت بشكل سلبي على نسبة الاقتراع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعزو ضعف الإقبال في الانتخابات إلى 'كورونا' والطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.