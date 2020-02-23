صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة.. وإسرائيل تفتح الملاجئ

دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة، مساء الأحد، بعد إطلاق رشقات صاروخية حيث فتحت السلطات في مدينة عسقلان الملاجئ.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب،: إن صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة والأمر قيد الفحص.

وذكرت محطات تلفزة إسرائيلية أن منظومة "القبة الحديدية" تصدت لقذائف أطلقت من القطاع.

وأكدت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية رصد إطلاق 20 قذيفة صاروخية من القطاع، فيما أعلنت بلدية عسقلان فتح الملاجئ.

في المقابل أشارت مصادر فلسطينية إلى إطلاق رشقات صاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية، وشوهدت محاولات لمنظومة "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ.

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وكانت "سرايا القدس" الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، هددت بالرد على قتل إسرائيل أحد أعضائها والتنكيل بجثته في خانيونس.

ووفق مصادر فلسطينية، فقد قتلت القوات الإسرائيلية الشاب محمد الناعم، أحد أعضاء الجهاد الإسلامي، ونكلت بجثته شرق عبسان الكبيرة، قبل احتجازها.

وقال تقرير حقوقي: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت مدنيين فلسطينيين، أثناء محاولتهما تقديم المساعدة وإخلاء شخصين استهدفتهما تلك القوات شرق خانيونس، جنوب غزة. وتوغلت قوات الاحتلال مسافة 150 مترا، وأخلت جثمان الشاب الناعم بعد قتله في المنطقة.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال احتجزت الجثمان "بعدما تعاملت بطريقة مهينة وقاسية مع جثمانه، عبر التنكيل ومحاولة رفع الجثمان بكف الجرافة، حيث رفعت الجثة عدة مرات وألقتها على الأرض، قبل أن ترفعها بطريقة مهينة جدا وتقتادها داخل الشريط الحدودي"

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال إن "قوات الجيش رصدت فلسطينييْن اقتربا من السياج جنوب قطاع غزة".

وأضاف أنهما "قاما بزرع عبوة ناسفة بالقرب منها، ففتحت القوات نيرانها باتجاههما ورصدت الإصابة".

وتحدثت القناة الـ"13" الإسرائيلية عن مقتل شابين فلسطينيين بعد زعمت قيامهما بزرع عبوة ناسفة شرق السياج الفاصل جنوب قطاع غزة.

وافاد شهود عيان لـ"العين الإخبارية" بأن "المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف في وقت مبكر صباح اليوم في منطقة السياج الفاصل شرق عبسان الكبيرة، بالتوازي مع إطلاق قنابل دخانية وتحليق للطائرات في المنطقة".