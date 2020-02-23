إصابة جنود أتراك إثر قصف للجيش السوري بإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إصابة العديد من الجنود الأتراك بعدما استهدفت المدفعية السورية رتلا عسكريا تركيا جنوبي إدلب.

وقال المرصد، في بيان، إن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة دخلت شمال سوريا اليوم وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية، لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبراها على التراجع شمالا.

وأضاف أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير/شباط الجاري.

وأشار المرصد إلى أن طائرات الجيش السوري نفذت عدة غارات على مناطق في جبل الزاوية وجبل الأربعين ومدينة أريحا في ريف إدلب الشمالي الغربي.



كما رصد تقدمات جديدة للقوات السورية في ريف إدلب الجنوبي، حيث سيطرت على قرى حنتوتين والشيخ دامس بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة والإرهابية.

Advertisements

يأتي ذلك بعد يوم، من مقتل جندي تركي، السبت، في هجوم لقوات الجيش السوري، ليرتفع عدد القتلى الأتراك بمحافظة إدلب إلى 16 جنديا خلال الشهر الجاري.

وقال إقليم غازي عنتاب التركي، إن أحد أفراد الجيش التركي قُتل في هجوم بقنبلة نفذته القوات السورية في منطقة إدلب ليرتفع عدد قتلى الجنود الأتراك إلى 16 قتيلا خلال الشهر الجاري.

وأضاف الإقليم التركي أن القتيل كان من عمال صيانة الدبابات.





وفي ديسمبر/كانون الأول، بدأ الجيش السوري بدعم روسي هجوما واسعا في مناطق في إدلب وجوارها، لتطهيرها من الفصائل الإرهابية.

وتركز الهجوم على ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي وريف حلب الجنوبي الغربي المجاور، حيث يمر الطريق الدولي "إم. 05" الذي يصل مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

ومنذ بدء الهجوم، سيطر الجيش السوري على عشرات المدن والبلدات في ريفي إدلب وحلب، أبرزها مدينتي معرة النعمان وسراقب، حيث يمر الطريق الدولي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.