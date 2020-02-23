رئيسا الأركان الإماراتي والجزائري يبحثان التعاون العسكري

التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الأحد، اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالنيابة، الذي يزور البلاد حالياً لحضور فعليات معرضي "يومكس" و"سيمتكس 2020".



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الامارات العربية المتحدة والجزائر وخاصة ما يتصل بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم خلال اللقاء استعراض مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية، وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك.

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وأكد الجانبان على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرصهما المشترك على تقويتها وتنميتها بما يعود بالخير والفائدة على الشعبين الشقيقين .

وأمس السبت، بدأ اللواء سعيد شنقريحة قائد الجيش الجزائري بالنيابة، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق 4 أيام، وهي الزيارة الخارجية الأولى له منذ تنصيبه خلفاً للفريق الراحل أحمد قايد صالح.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، وذلك لحضور فعاليات النسخة الرابعة لمعرضي "يومكس 2020" للأنظمة غير المأهولة، وكذا "سيمتكس 2020" (simTEX-2020) لأنظمة المحاكاة والتدريب.

وأشار إلى أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

والزيارة هي أول زيارة خارجية لقائد الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة منذ تسلمه منصب قيادة الأركان في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" ولمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بحضور أكثر من 18 ألف زائر من جميع أنحاء العالم ومشاركة 163 شركة عالمية و63 شركة وطنية و30 دولة و7 أجنحة وطنية.