قائد عسكري ليبي يوجه رسالة تحذير لأردوغان والمرتزقة

وجه اللواء المبروك الغزوي، قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي، رسالة تحذير للرئيس التركي رجب أردوغان والمرتزقة الذين تجلبهم أنقرة إلى طرابلس والمنطقة الغربية للقتال ضد الجيش الليبي.

وقال الغزوي إن الوحدات العسكرية ستستأنف عملياتها العسكرية في حال عدم سحب أردوغان قوات بلاده والمرتزقة السوريين التركمان الموجودين في ليبيا.

وتابع الغزوي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية": "سندمر أي قطعة بحرية تركية تخترق حدودنا البحرية كما دمرنا الباخرة التركية في ميناء طرابلس التي تزودهم بالسلاح والعتاد والآليات والتي قتل فيه عدد لا بأس به من العدو التركي".

وأشار الغزوي إلى أن التدخل التركي يمثل خطرا حقيقيا على الشعب الليبي.

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واعتبر الغزوي أن "قوات الجيش الليبي جاهزة لحسم المعركة في أسرع وقت ممكن امتثالا لمطالب الشعب الليبي الذي خولنا في ملتقى القبائل بترهونة لضرب الإرهاب والاستعمار في كافة التراب الليبي".





وأعلن الجيش الليبي، في أكثر من مناسبة، التزامه باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمت الدعوة له منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بسقوط قتلى من الجيش التركي ومرتزقة سوريين ضمن العمليات العسكرية الجارية في العاصمة الليبية طرابلس.

وتابع أردوغان، في كلمة له أمام حشد من أنصاره في إسطنبول، السبت، أنه "إذا لم نتدخل في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظاً مستقبلاً".

وحاولت تركيا مراراً صد تقدمات الجيش الليبي منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان، وأرسلت أكثر من 3000 مرتزق سوري، إلا أن الجيش الوطني الليبي دمر غالبية المدرعات التركية والطائرات المسيرة، كما قتل أكثر من 70 مسلحاً سورياً وأسر آخرين.