ترامب يدعو للتحقيق في تسريب معلومات مخابرات عن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات تمت إحاطة أعضاء الكونجرس بها حول تدخل روسي في حملة انتخابات الرئاسة للعام الجاري لافتا النظر إلى ديمقراطي بارز يسعى لخوض السباق.

وقال ترامب الذي كان يتحدث إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام يزيارة للهند إنه لم تتم إحاطته بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وقال مصدر في الكونجرس لرويترز يوم الجمعة إن مسؤولين في المخابرات أحاطوا أعضاء في الكونجرس علما بأن روسيا تبدو ضالعة في حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من ساندرز وترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه.