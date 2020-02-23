صندوق النقد: فيروس كورونا له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365_وكالات

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن فيروس كورونا الذي ظهر أولا في الصين ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حتى إذا تم احتواؤه سريعا، وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

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ودعت جورجيفا، في بيان بعد اجتماع لمسئولين ماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر والاقتصاد.

وقالت، في بيان: قطعا نأمل في نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية في الاعتبار، فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية.