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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تفرض حجرا صحيا على 200 سائح كوري جنوبي بسبب ”كورونا“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
قررت إسرائيل إخضاع نحو 200 سائح من كوريا الجنوبية، للحجر الصحي، داخل قاعدة عسكرية واقعة جنوب مدينة القدس المحتلة، يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، يوم الأحد، أن هذا الإجراء ”يأتي ذلك لمنع انتشار الفيروس في إسرائيل، في أعقاب إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، إصابة 9 مواطنين من كوريا الجنوبية بالفيروس، وحظر دخول مواطني كوريا الجنوبية إلى إسرائيل“.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، إنه أمر بإضافة دولتي كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة دول آسيوية تحظر إسرائيل السفر منها وإليها، موضحا أن القائمة تضم أيضا الصين وتايلاند. وقال الوزير لـ“راديو إسرائيل“، إن الحكومة تبحث عن رحلات طيران بديلة لمجموعة من الكوريين الجنوبيين الذين تقطعت بهم السبل بعد إلغاء رحلة عودتهم الأصلية.
وأفاد الموقع الإلكتروني لـ“يديعوت أحرونت“، بأن القاعدة المحتمل إقامة الحجر الصحي بها تقع في مستوطنة ”هار جيلو“ جنوبي القدس.
ونظم سكان المستوطنة مظاهرة صغيرة، ورفع أحد المتظاهرين لافتة تقول: ”اعزلوا كورونا وليس منطقتنا“.
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