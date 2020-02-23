ترامب يدعو للتحقيق حول تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى إجراء تحقيق حول ما بدا أنه تسريب لمعلومات سرية من المخابرات، تمت إحاطة أعضاء الكونجرس بها، حول تدخل روسى فى حملة انتخابات الرئاسة للعام الجارى، لافتا النظر إلى ديمقراطى بارز يسعى لخوض السباق.



وقال ترامب، الذى كان يتحدث إلى الصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض للقيام بزيارة للهند، إنه لم تتم إحاطته بمعلومات مخابراتية حول اعتزام روسيا دعم حملة بيرني ساندرز، الذي يطمح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لانتخابات الرئاسة.

وقال مصدر فى الكونجرس لـ«رويترز» إن مسئولين فى المخابرات أحاطوا أعضاء فى الكونجرس علما بأن روسيا تبدو ضالعة فى حملات تضليل ودعاية لمساعدة كل من ساندرز وترامب، الذى يسعى لإعادة انتخابه.

Advertisements

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، اليوم الأحد، أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان، حسبما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل.. وأمس، رحب الرئيس الأفغانى أشرف غني، والرئيس التنفيذى عبدالله عبدالله، بإعلان اتفاق "خفض أعمال العنف" بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة "طالبان" وبدأ هدنة مدتها 7 أيام.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن غنى قال، فى كلمة متلفزة إلى المواطنين الأفغان: إن الخطوة التى اتخذتها طالبان لخفض العنف هى خطوة هامة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والحفاظ على سلام مستدام.. نحن نتعامل بحذر شديد بهدف تنفيذ خطة خفض أعمال العنف، والتى بدأت مساء أمس الأول الجمعة.

وأضاف غنى أن القوات الأفغانية ستستمر فى شن عمليتها العسكرية ضد تنظيم داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى خلال الهدنة السارية حاليا.