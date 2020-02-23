إعلام عبري: إسرائيل قد تفرض حجرا صحيا على 200 زائر كوري جنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

ذكر موقع ”واي نت“ الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل قد تضع نحو 200 زائر من كوريا الجنوبية في حجر صحي داخل قاعدة عسكرية بمستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا.



وقال مسؤول إسرائيلي، في رده على سؤال بشأن التقرير: إن المؤسسة الأمنية ”تدرس خيارات لاستضافة وفد سائحين من كوريا الجنوبية وفقا لتوجيهات وزير الصحة في هذا الصدد“.

ولم تصدر وزارة الصحة، أي تعقيب حتى الآن، وقال دبلوماسي بسفارة كوريا الجنوبية: إنه ليس لديه معلومات عن تقرير الموقع الإخباري.

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وقال وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي، في سياق منفصل يوم الأحد، إنه أمر بإضافة كوريا الجنوبية واليابان إلى قائمة دول آسيوية تحظر إسرائيل السفر منها وإليها، موضحا أن القائمة تضم أيضا الصين وتايلاند.

وقال الوزير لـ““راديو إسرائيل“ إن الحكومة تبحث عن رحلات طيران بديلة لمجموعة من الكوريين الجنوبيين الذين تقطعت بهم السبل بعد إلغاء رحلة عودتهم الأصلية.

وأفاد موقع ”واي نت“ بأن القاعدة المحتمل إقامة الحجر بها تقع في مستوطنة ”هار جيلو“ جنوبي القدس.

ونظم سكان المستوطنة مظاهرة صغيرة، ورفع أحد المتظاهرين لافتة تقول: ”اعزلوا كورونا وليس منطقتنا“.