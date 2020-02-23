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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تؤكد دعمها لبنان فى أزمته المالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365_وكالات
أعرب برونو لو مير، وزير المالية الفرنسى، اليوم الأحد، عن استعداد فرنسا لتقديم كل المساعدات المالية للبنان.
وقال مير، وزير المالية الفرنسى: إذا احتاج لبنان للمساعدة المالية ففرنسا موجودة.
وأضاف أنه لا يجب خلط قضية تعافي الاقتصاد اللبناني بمسألة إيران.
وكشف باسل الخطيب، المحلل الاقتصادي، عن أن من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني غياب الإحصائيات الرسمية، لافتًا إلى أن أي بلد متحضر ويمتلك سياسات مالية يجب أن يمتلك إحصائيات، وهذا غير متوفر في لبنان.
وأن الشعب اللبناني يعاني من فقدان الوظائف، كما تم تخفيض رواتب العديد من الموظفين، وتراجع التحويلات المالية القادمة من الخارج، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية في لبنان لم يشهد لها مثيل منذ قرن.
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