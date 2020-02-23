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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الصيني يعترف بوجود ثغرات في حملة مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
إعترف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بوجود ثغرات في حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي قال أنه يشكل أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ تأسيس النظام الشيوعي عام 1949 .
وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الوطني، بحسب وكالة فرانس برس، "يجب استخلاص العبر من الثغرات الواضحة التي ظهرت خلال الاستجابة إلى الوباء".
واعتبر الرئيس أن الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أصاب قرابة 77 ألف شخص في الصين، توفي منهم أكثر من 2400، "هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا".
وفي الأسابيع الأخيرة، واجه النظام الشيوعي موجة استياء غير اعتيادية لتأخره في الاستجابة لظهور الفيروس الجديد في كانون الأول/ديسمبر.
وسبق أن كانت الصين في 2002-2003 منشأ لوباء سارس (متلازمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة حوالي 650 شخصاً في البلاد بما في ذلك هونغ كونغ.
وأكد الرئيس أنه بالمقارنة مع وباء "سارس"، يبدو أن وباء كوفيد-19، الاسم الذي أطلق على فيروس كورونا، "تصعب الوقاية منه والسيطرة عليه".
وفي محاولة لمنع تفشي الفيروس، فرضت الحكومة الصينية منذ شهر بالتمام الحجر الصحي على مدينة ووهان، منشأ الفيروس، وسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة.
وأقرّ شي جينبينغ بأن الوباء سيكون له "حتماً تأثير قوي على الاقتصاد والمجتمع"، ولكنه استدرك بأن عواقب الفيروس ستكون "على المدى القصير" ويمكن التحكم بها.
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