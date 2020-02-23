مستشفى بيروت الحكومي: 25 شخصا خضعوا للكشف عن كورونا ولا إصابات جديدة

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ في بيان عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​، أنه استقبل "خلال ال24 ساعة الماضية منذ ليل أمس، 25 حالة في الطوارئ المخصص لاستقبال ال​حالات​ المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعوا جميعهم للكشوفات الطبية اللازمة، ولم يحتج أحد منهم الى دخول المستشفى".

وأوضح أن "فحوصا مخبرية أجريت ل13 حالة جاءت نتيجة 12 منها سلبية ما عدا حالة واحدة، هي ذاتها التي سجلت بإصابتها بفيروس كورونا المستجد 2019 والتي ما زالت تخضع للعناية في وحدة العزل داخل المستشفى".

وأشار في التفاصيل إلى أنه يوجد حتى اللحظة 7 حالات في منطقة الحجر الصحي:

- غادر اثنان منهما المستشفى بعد توصيتهما بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما حيث تم تزويدهما بكافة الارشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​، وذلك بعد ان أجري لهما فحص فيروس كورونا مرتين في مختبرات مستشفى ​رفيق الحريري​ الجامعي، جاءت النتيجة سلبية في المرتين.

- 4 منهم ما زالوا في الحجر الصحي داخل المستشفى بعد أن أجري لهم الفحص لمرة واحدة وكانت نتيجة المختبر سلبية.

- ما زالت الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا في وحدة العزل وهي تتلقى العلاج اللازم بعد أن أجري لها الفحص المخبري للمرة الثانية وكان إيجابيا.