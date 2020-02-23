تركيب أجهزة حديثة للوقاية من الأمراض في مطار بيروت الدولي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "مطار بيروت الدولي شهد اليوم إجراء استثنائيا للوقاية من ​الأمراض​، عبر تركيب أجهزة حديثة برعاية رئيس الحكومة حسان دياب، الذي تلقى هذه الأجهزة من شركة Sky care services، سابقا بذلك معظم مطارات ​الشرق الأوسط​ و​العالم العربي​".

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