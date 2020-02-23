الخليل: الوضع المالي معقد والحكومة تتجه الى إعادة هيكلة الدين

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​، ان "​الوضع المالي​ ليس سهلا بل معقداً، وأن هناك اتجاه لدى ​الحكومة​ لاعادة هيكلة الدين بكامل معطياته وفي حال اعتمدته الحكومة ستكون كلفته بحدود المليار ​دولار​ مع إعطاء الحكومة مهلة كافية لترتيب الملفات في الشأن الاقتصادي والاصلاحي ما يعني ان الفوائد ستتراكم.

وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية في ​حاصبيا​، جاءت للإطمئنان عليه بعد تعرض موكبه ليل امس الى رشق بالبيض من قبل بعض المجهولين امس، اثناء تقديمه واجب العزاء في بلدة شويا في قضاء حاصبيا، أشار الخليل إلى "اننا بدانا على الطريق السليم والصحيح، وأدعو الحكومة الى التوجه الى المودعين بأي حل يرضيهم ويطمئنهم لانهم اصحاب الحق الاول".