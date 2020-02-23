رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل، ان "الوضع المالي ليس سهلا بل معقداً، وأن هناك اتجاه لدى الحكومة لاعادة هيكلة الدين بكامل معطياته وفي حال اعتمدته الحكومة ستكون كلفته بحدود المليار دولار مع إعطاء الحكومة مهلة كافية لترتيب الملفات في الشأن الاقتصادي والاصلاحي ما يعني ان الفوائد ستتراكم.
وخلال استقباله وفودا بلدية وشعبية في حاصبيا، جاءت للإطمئنان عليه بعد تعرض موكبه ليل امس الى رشق بالبيض من قبل بعض المجهولين امس، اثناء تقديمه واجب العزاء في بلدة شويا في قضاء حاصبيا، أشار الخليل إلى "اننا بدانا على الطريق السليم والصحيح، وأدعو الحكومة الى التوجه الى المودعين بأي حل يرضيهم ويطمئنهم لانهم اصحاب الحق الاول".
كانت هذه تفاصيل خبر الخليل: الوضع المالي معقد والحكومة تتجه الى إعادة هيكلة الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.