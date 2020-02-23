النشرة: جرحى في إشكال عائلي في أحد منازل طرابلس

علمت "الخليج 365" أن إشكالا عائليا وقع في أحد بيوت طرابلس أدى لإصابة عدد من الأشخاص بجروح نُقلوا على اثرها الى المستشفى، وأوقفت القوى الأمنية أحد الاشخاص المتورطين.
وفي التفاصيل أن شابا أقدم على رمي قنبلة، يُرجّح أن تكون صوتية داخل منزل عائلته بسبب خلافات عائلية، فأصاب أفراد العائلة بجروح.
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