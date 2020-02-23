النشرة: جرحى في إشكال عائلي في أحد منازل طرابلس

علمت "​الخليج 365​" أن إشكالا عائليا وقع في أحد بيوت ​طرابلس​ أدى لإصابة عدد من الأشخاص بجروح نُقلوا على اثرها الى المستشفى، وأوقفت ​القوى الأمنية​ أحد الاشخاص المتورطين.

وفي التفاصيل أن شابا أقدم على رمي ​قنبلة​، يُرجّح أن تكون صوتية داخل منزل عائلته بسبب خلافات عائلية، فأصاب أفراد العائلة بجروح.