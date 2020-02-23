سليم عون: ندعو الله لشفاء المصابين بوباء الحقد على التيار

أكد عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​سليم عون​ أن "​التيار الوطني الحر​ سيبقى الصخرة التي عليها سيبني لبنان مستقبله". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قال عون: "مع أنها ليست من مسؤوليتنا معالجة وباء "الحقد على التيار"، لكننا ندعو الله كي يشفي المصابين به ويساعدهم على تجاوز مصيبتهم".

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