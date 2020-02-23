لقاء لبناني فلسطيني في البداوي رفضا لصفقة القرن

نظمت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، لقاء لبنانيا - فلسطينيا، في مخيم البداوي، لمناسبة الذكرى 51 لانطلاقتها، تحت شعار "موحدون ضد صفقة القرن"، في حضور عضو مكتبها السياسي اركان بدر وعضو اللجنة المركزية يوسف احمد وممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية وأبناء المخيم.
بعد الوقوف دقيقة صمت عن روح الشهداء، ألقى عضو قيادة "الجبهة" في لبنان ابو عمر قطب، كلمة أكد فيها "مواصلة الكفاح والنضال حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة تطبيقا للقرار 194".
وكانت كلمات على التوالي لعبدالناصر المصري باسم "المؤتمر الشعبي اللبناني"، مسؤول "حركة الجهاد الاسلامي" بسام موعد باسم فصائل تحالف القوى الفلسطينية، المسؤول عن إعلام حركة "فتح" في الشمال مصطفى أبو حرب، المسؤول السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني فلاديمير يوسف، غورنغ حموي باسم الهيئات النقابية اللبنانية، سكرتير "حزب الشعب الفلسطيني" في الشمال جلال مرزوق، محمد ياسين باسم "الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني" محمد ياسين، ضاهر يوسف باسم حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، عضو قيادة "حركة الانتفاضة الفلسطينية" أبو سليمان عبدالرحيم وأبو رامي خطار باسم "اللجنة الشعبية الفلسطينية"، دعوا فيها إلى رص الصف الفلسطيني ومواصلة المقاومة وتوحيد صفوفها وكلمتها لإسقاط كل المؤامرات.
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