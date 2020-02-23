لقاء لبناني فلسطيني في البداوي رفضا لصفقة القرن

نظمت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"، لقاء ​لبنان​يا - فلسطينيا، في ​مخيم البداوي​، لمناسبة الذكرى 51 لانطلاقتها، تحت شعار "موحدون ضد ​صفقة القرن​"، في حضور عضو مكتبها السياسي اركان بدر وعضو اللجنة المركزية يوسف احمد وممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية و​الفصائل الفلسطينية​ وأبناء المخيم.

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بعد الوقوف دقيقة صمت عن روح الشهداء، ألقى عضو قيادة "الجبهة" في لبنان ابو عمر قطب، كلمة أكد فيها "مواصلة الكفاح والنضال حتى دحر الاحتلال وإقامة ​الدولة​ الوطنية المستقلة بعاصمتها ​القدس​، وحق ​اللاجئين​ بالعودة تطبيقا للقرار 194".

وكانت كلمات على التوالي لعبدالناصر المصري باسم "​المؤتمر الشعبي اللبناني​"، مسؤول "​حركة الجهاد الاسلامي​" ​بسام موعد​ باسم فصائل تحالف ​القوى الفلسطينية​، المسؤول عن إعلام حركة "فتح" في ​الشمال​ مصطفى أبو حرب، المسؤول السياسي في ​الحزب الشيوعي اللبناني​ فلاديمير يوسف، غورنغ حموي باسم ​الهيئات النقابية​ اللبنانية، سكرتير "​حزب الشعب الفلسطيني​" في الشمال جلال مرزوق، ​محمد ياسين​ باسم "الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني" محمد ياسين، ضاهر يوسف باسم ​حزب طليعة لبنان العربي​ الاشتراكي، عضو قيادة "حركة ​الانتفاضة الفلسطينية​" أبو سليمان عبدالرحيم وأبو رامي خطار باسم "اللجنة الشعبية الفلسطينية"، دعوا فيها إلى رص الصف الفلسطيني ومواصلة المقاومة وتوحيد صفوفها وكلمتها لإسقاط كل المؤامرات.