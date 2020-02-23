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عطالله زار دير مار انطونيوس في النبطية وتشديد على أهمية التواصل

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زار وزير المهجرين السابق ​غسان عطالله​، دير مار انطونيوس في ​النبطية الفوقا​، وشارك في القداس الإلهي الذي ترأسه رئيس الدير الأب سليم نمور، لمناسبة أحد المرفع، وهو اليوم الذي يسبق بداية ​الصيام​ لدى ​الطوائف​ المسيحية.

وألقى الأب نمور عظة بعد تلاوة ​الإنجيل​ المقدس، شدد فيها على "أهمية وضرورة التواصل والتلاقي بين جميع الطوائف والمذاهب في معظم المناطق ال​لبنان​ية، الذي يبني لبنان الجديد"، وأشار الى ان الشعب يجب ان يلتف في الأزمات الكبرى حول ​رئيس الجمهورية​، الذي يخلق الحصانة والممانعة الأساسية لينهض الشعب من مشاكله".

وبعد القداس عقد لقاء مصغر شارك فيه شخصيات حزبية من المنطقة وأهالي، حيث كان ترحيب بعطالله في ​الجنوب​ ، وكان تشديد ايضا على متابعة التواصل لما فيه خير المنطقة ولبنان.

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