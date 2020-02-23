عطالله زار دير مار انطونيوس في النبطية وتشديد على أهمية التواصل

زار وزير المهجرين السابق غسان عطالله، دير مار انطونيوس في النبطية الفوقا، وشارك في القداس الإلهي الذي ترأسه رئيس الدير الأب سليم نمور، لمناسبة أحد المرفع، وهو اليوم الذي يسبق بداية الصيام لدى الطوائف المسيحية.
وألقى الأب نمور عظة بعد تلاوة الإنجيل المقدس، شدد فيها على "أهمية وضرورة التواصل والتلاقي بين جميع الطوائف والمذاهب في معظم المناطق اللبنانية، الذي يبني لبنان الجديد"، وأشار الى ان الشعب يجب ان يلتف في الأزمات الكبرى حول رئيس الجمهورية، الذي يخلق الحصانة والممانعة الأساسية لينهض الشعب من مشاكله".
وبعد القداس عقد لقاء مصغر شارك فيه شخصيات حزبية من المنطقة وأهالي، حيث كان ترحيب بعطالله في الجنوب ، وكان تشديد ايضا على متابعة التواصل لما فيه خير المنطقة ولبنان.
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