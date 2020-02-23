نقابة المصورين تطلق مهرجان الصورة الصحافية: قدمنا عشرات الشهداء للوطن

أعلنت ​نقابة المصورين​، إطلاق مهرجان الصورة الصحافية ومسابقة الشهيدين جورج سمرجيان وخليل دهيني للصورة الصحافية بنسختها الاولى للعام 2020، لمناسبة الذكرى الثلاثين لاطلاق يوم المصور الشهيد.

وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن "تكريم الشهداء الأبرار هو كي تبقى ذكراهم نبراسا للاجيال وتكريما لدورهم ووفاء لتضحياتهم". ولفتت إلى أن المسابقة "تشمل ​لبنان​ و​العالم العربي​، على أن تشمل نسختها الثانية كل الدول، وسنقوم بوضع كامل ​تفاصيل​ المسابقة خلال الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أن النقابة قدمت عشرات الشهداء أثناء الحرب وخلال ​العدوان الاسرائيلي​".

وأشار بيان النقابة إلى "اننا نحن عيون الناس وذاكرتها، نحن المصورين بعملنا الكبير صنعنا الذاكرة الحقيقية، وسجلنا للمستقبل دقائق اللحظة وتفاصيلها. وبكل فخر في هذا اليوم نتذكر شهدائناجميعاً. ونرفع الصوت عاليا ونطالب بكشف مصير زميلنا المصور المخطوف ​سمير كساب​، وندعو خاطفيه لاطلاق سراحه فورا ليعود لاهله وزملائه، ونناشد كل الهيئات الدولية والاعلامية تبني قضيته والعمل على تحريره. اليوم نتذكرهم جميعا وهم لم يغيبوا يوما عنا".

ولفتت الى "ان الاعلام اللبناني يواجه أخطر مرحلة في مسيرته، وان العدد الكبير من الصحف قد أغلق ما ادى الى معاناة المئات من الاعلاميين ومن ضمنهم المصورون. وندعو الجميع الى ايجاد السبل للاستمرار بواجباتنا المهنية تجاه وطننا".

ودعت نقابة المصورين جميع الزملاء "الى تفعيل دورهم والى الانتساب الى النقابة، أبوابها مفتوحة لكل الزملاء، ان عمل النقابة هو عمل تطوعي والانتساب اليها هو عمل غير الزامي، ان النقابة فاتحة باب الانتساب لكل الزملاء الذين ينطبق عليهم شروط النظام الداخلي وهي ترحب بالجميع ضمن القوانين المرعية ان النقابة هي للجميع، فمن يرغب من الزملاء الانضمام اهلا وسهلا نتمى ان يكون الجميع في النقابة لانه يعزز دورنا، مستمرون بالعمل من اجل حماية دورنا وعملنا، مهنتنا هي مهنة الشجعان والحركة السريعة، نحن أعين الناس حيثما كنا. مطالبنا بسيطة كما احلامنا ان نعيش بكرامة وان يعم ​السلام​ وطننا، كل التحايا للزملاء المصورين والمجد والخلود للشهداء الابرار".