وزير الدفاع الإسرائيلي يرحب بـ"تنكيل" جثمان الفلسطيني محمد علي الناعم

رحب وزير الدفاع الإسرائيلي ​نفتالي بينت​، بتنكيل قوات ​الجيش الإسرائيلي​ لجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم، في ​خان يونس​ جنوب ​قطاع غزة​، بواسطة ​جرافة​ عسكرية.

وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "هكذا ينبغي وهكذا سنفعل، وسنعمل بقوة ضد المخربين"، لافتاً إلى أننا "سئمنا الانتقادات المنافقة لليسار الإسرائيلي ضد "انعدام الإنسانية" باستخدام جرافة من أجل إحضار جثة المخرب إلينا".

وكانت قد أظهرت مقاطع ​فيديو​ لشبان تواجدوا في مكان الحادثة، وآلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثمان الناعم بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا، ثم سحبته خلف ​السياج الحدودي​ لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.