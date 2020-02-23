رحب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بتنكيل قوات الجيش الإسرائيلي لجثمان الفلسطيني محمد علي الناعم، في خان يونس جنوب قطاع غزة، بواسطة جرافة عسكرية.
وأشار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "هكذا ينبغي وهكذا سنفعل، وسنعمل بقوة ضد المخربين"، لافتاً إلى أننا "سئمنا الانتقادات المنافقة لليسار الإسرائيلي ضد "انعدام الإنسانية" باستخدام جرافة من أجل إحضار جثة المخرب إلينا".
وكانت قد أظهرت مقاطع فيديو لشبان تواجدوا في مكان الحادثة، وآلية عسكرية إسرائيلية تحتجز جثمان الناعم بعد أن رفعته من رأسه وظل معلقا، ثم سحبته خلف السياج الحدودي لمنع انتشاله من الشبان الفلسطينيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يرحب بـ"تنكيل" جثمان الفلسطيني محمد علي الناعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.