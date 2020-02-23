حمد حسن يتفقّد مكتب وزارة الصحة على الحدود اللبنانية السورية

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن يرافقه وفد قسم الصحة في محافظة البقاع مكتب وزارة الصحة على الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع للإطلاع على التدابير والإجراءات الصحية التي يقوم بها الكادر الطبي المكلف من الوزارة على القادمين الى لبنان كما اطلع الوزير على مركز الاسعاف الصحي التابع للامن العام اللبناني على الحدود والدور الذي يقوم به والتجهيزات المتوفرة مع غرف الحجر.
و تفقد الوزير حسن التحضيرات في مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي في زحلة لاستقبال الحالات الطارئة القادمة عبر معبر المصنع وتامين غرف العزل إذا لزم الأمر.
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