وزير المالية الفرنسي يعلن استعداد بلاده لتقديم المساعدة المالية للبنان

نقلت قناة "الحدث" إعلان وزير المالية الفرنسيبرونو لوميرعن "استعداد بلاده لتقديم المساعدة المالية للبنان"، مشيرا الى أنه "لا يجب خلط قضية تعافي ​الاقتصاد اللبناني​ بمسألة ​ايران​".

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