بو جوده دشن كنيسة مار سركيس وباخوس في أيطو: مدعوون للتجدد والتغيير

ألقى راعي أبرشية ​طرابلس​ المارونية المطران جورج بو جوده، عظة خلال تدشين ​كنيسة​ مار سركيس وباخوس في بلدة أيطو في ​قضاء زغرتا​، أشار فيها إلى أن "مناسبة اليوم هي تدشين لهذه الكنيسة التاريخية، مع مذبحها الجديد، ويتزامن التدشين والتبريك مع زمن ​الصوم​ المبارك، زمن الخلاص، ونحن في هذه الفترة مدعوون فيه للتجدد والتغيير المادي والروحي، فالكنيسة تدعونا دائما للتجدد لاننا معرضون دائما في حياتنا للابتعاد عن الله".

ولفت إلى أن هناك "مرات كثيرة نتخلى عن الرب، وهو ما حصل مع أبوينا الأولين ويحصل معنا كل يوم، فعلينا دائما العمل على التجديد في حياتنا الروحية العائلية والرعوية، لذلك نحن مدعوون الى فحص ضمير كي نعرف على أي أسس نبني حياتنا الروحية".

واعتبر أنه "لا يمكن لأي جسد أن يعيش أعضاؤه مقسمين بل بالترابط بين بعضها البعض، لذا يجب علينا أن نجدد علاقتنا بالرب ومع بعضنا البعض كي نكون شهودا للرب، وأن يكون هذا الصوم المبارك زمنا للخلاص حتى نعيش روح الشهادة مع الرب بصورة حقيقية".